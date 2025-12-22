Сможет ли Галатасарай арендовать Месси?

Дата публикации: 22-12-2025 18:00

Лидер чемпионата Турции хочет вернуть Лионеля Месси в европейский футбол. Глобальная беттинговая компания 1xBet размышляет, насколько это реально.

Что известно о возможном трансфере

Зимний перерыв в МЛС проходит с начала декабря до второй половины февраля. Именно в этот период Галатасарай хочет арендовать Лео Месси. В СМИ сообщается, что Интер Майами согласился отпустить игрока, если турецкий клуб полностью покроет его зарплату. Отметим, что похожие трансферы уже происходили. В 2010 году Тьерри Анри несколько месяцев на правах аренды выступал за Арсенал, пока у его Нью-Йорк Ред Буллз было межсезонье. А владелец Интера Майами Дэвид Бекхэм по такой же схеме переходил из Лос-Анджелес Гэлакси в Милан.

Галатасарай заявил о своем интересе, но нужен ли этот переход Месси?

«Наше финансовое положение позволяет нам без проблем поднимать вопрос даже о Месси», – заявил президент Галатасарая Дурсун Озбек. Дорогостоящие трансферы Виктора Осимхена (€75 млн), Уилфрида Синго (€30,77 млн) и Угурджана Чакира (€27,5 млн) перед началом этого сезона подтверждают, что у турецкого клуба есть большие деньги, но достаточно ли этого для трансфера Месси? Заботясь о комфорте своей семьи, Лео перебрался в США, а не Саудовскую Аравию, где ему точно предложили бы больше, чем может позволить себе Галатасарай. После завершения карьеры он станет совладельцем Интера Майами, а в будущем видит свою жизнь в Барселоне.

Где же в этом плане на жизнь может появиться Турция? Нет смысла строить предположения на эту тему и думать, сколько телохранителей понадобится Лео, чтобы спастись от настырных турецких фанатов. Стоит сказать, что в середине 2026 года пройдут выборы президента Галатасарая. Поэтому заявление президента клуба о переходе Месси выглядит как обычный популизм. Так Дурсун Озбек подогревает аудиторию и пытается заручиться поддержкой болельщиков.

Галатасарай уверенно лидирует в чемпионате Турции и имеет большие амбиции в Лиге чемпионов, но Лионель Месси – это другой уровень. Был ли это пиар-ход или просто мечта Дурсуна Озбека – не так уж и важно. Президент «Львов» оказался в центре разговоров, а турецкий клуб – во всех заголовках.

Насколько важна игровая практика для Месси?

Некоторые эксперты считают, что почти трехмесячная пауза в разгар европейского сезона может повлиять на форму Месси перед чемпионатом мира. Однако у капитана сборной Аргентины будет достаточно времени набрать лучшие кондиции. При этом он не рискует получить травму – в турецкой Суперлиге играют в довольно интенсивный и агрессивный футбол. И это не тот случай, когда к звезде будут относиться с большим уважением – там крайне эмоциональные болельщики, которые передают свой настрой футболистам. Хорошим вариантом для Месси было бы временное возвращение в Барселону, но не похоже, что этот переход состоится.

Где бы ни играл Месси, там будет настоящая футбольная магия. Следите за матчами великого игрока на платформе 1xBet!