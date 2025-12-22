«Интер Майами» объявил о старте продаж участков газона со своего стадиона

Дата публикации: 22-12-2025 23:30

Чемпион МЛС текущего сезона, футбольный клуб "Интер Майами", объявил через свои официальные социальные сети старт необычной акции - теперь болельщики могут приобрести сувенирные фрагменты газона с домашнего стадиона команды "Чейз Стэдиум". Таким образом, каждый желающий получит возможность заполучить частичку истории клуба.

Стоимость лотов зависит от размера предлагаемых кусочков поля и варьируется от 50 до 725 долларов США. Напомним, что именно на этом стадионе команда из Майами провела ряд памятных поединков, а одной из самых ярких стала игра против канадского коллектива "Ванкувер Уайткэпс", завершившаяся со счётом 3:1 в пользу "Интер Майами" и принесшая им очередной трофей. Со следующего сезона "цапли", как прозвали команду болельщики, будут проводить свои домашние матчи уже на новом современном стадионе Miami Freedom Park.

Футбольный клуб "Интер Майами" был основан относительно недавно - в 2018 году, но уже с 2020 года начал выступать в сильнейшей лиге США. За короткий срок команда смогла завоевать ряд престижных титулов, включая регулярный чемпионат МЛС в 2024 году, а также североамериканский Кубок лиг, добытый в 2023-м.