Андрей Аршавин объяснил, чем ему импонирует Валерий Карпин

Дата публикации: 23-12-2025 18:26

Бывший полузащитник Зенита, Кубани и лондонского Арсенала Андрей Аршавин поделился своим мнением о главном тренере сборной России Валерии Карпине, объяснив, почему испытывает к нему симпатию. Напомним, что Валерий Карпин ранее занимал пост тренера московского Динамо, а сейчас возглавляет национальную команду.

Аршавин отметил: "Давай вернёмся к тому, почему мне Карпин нравится. Когда он пришёл в Ростов, он играл в пять защитников, делал акцент на оборонительный футбол. Однако постепенно команда стала меняться - появилась схема с четырьмя защитниками и более агрессивный стиль игры. Мне нравится, как Карпин работает с прессой, как он объясняет свои решения и поступки. Это действительно футбольный человек, который живёт этим видом спорта".

По словам Аршавина, у Карпина налажен хороший контакт с футболистами. Многие игроки, которых он знает лично, положительно отзываются о Валерии Георгиевиче как о тренере и человеке. "Они хотят за него играть, им нравится тренировочный процесс и атмосфера в команде," - добавил Аршавин в интервью на YouTube-канале "Это футбол, брат!".

Андрей также подчеркнул, что важным качеством Карпина является умение адаптировать стиль команды под текущие задачи и возможности игроков. Такой подход, по мнению Аршавина, позволяет добиваться желаемых результатов и создавать команду, в которой футболисты чувствуют доверие и желание раскрывать свой потенциал. В условиях современной конкуренции в футболе человеческий фактор и умение находить подход к игрокам становятся ключевыми преимуществами любого тренера.