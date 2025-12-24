Рашфорд, играющий в «Барселоне» на правах аренды из «Манчестер Юнайтед»: конечно, я хочу остаться здесь

Дата публикации: 24-12-2025 01:41

28-летний английский нападающий «Барселоны» Маркус Рашфорд, который находится в клубе на правах аренды из «Манчестер Юнайтед» до завершения сезона 2025/2026, поделился своими мыслями о будущем и рассказал о своих стремлениях в карьере.

«Конечно, я хочу остаться в «Барселоне». Это моя главная цель, я очень надеюсь, что мне удастся реализовать мечту и стать частью этого великого клуба на постоянной основе. Но это не единственное, что мотивирует меня упорно работать и каждый день совершенствоваться. Главная задача - побеждать. «Барселона» - это невероятный коллектив, клуб с внушительной историей и большими традициями, который всегда борется за трофеи», - приводит слова Рашфорда издание Sport.es.

Маркус присоединился к «Барселоне» летом 2025 года на условиях аренды. За время выступлений он уже успел провести 24 матча в различных турнирах, в которых отличился семью забитыми голами и отдал 11 результативных передач. Сейчас английский форвард активно помогает команде добиваться успехов и надеется, что руководство клуба примет решение оставить его в команде на постоянной основе.