«Манчестер Сити» сдаст в аренду полузащитника в «Жирону»

Дата публикации: 24-12-2025 01:48

Полузащитник Манчестер Сити Клаудио Эчеверри вскоре продолжит свою карьеру в испанской Жироне на правах аренды. Эту информацию озвучил инсайдер Сезар Луис Мерло в социальной сети X. По сведениям источника, молодой аргентинец усилит состав Жироны до окончания сезона 2025/26 - то есть до лета 2026 года, когда истечёт срок его арендного соглашения.

Напомним, что в августе этого года Эчеверри перешёл в немецкий Байер (Леверкузен) также на правах аренды. Его соглашение с немецким клубом рассчитано до 31 декабря 2025 года. За это время 19-летний центральный полузащитник уже успел сыграть 11 матчей и отметиться одной результативной передачей, проявляя свои игровые качества на европейской арене. Такой опыт значительно повысил его шансы на получение больше игровой практики в других ведущих лигах Европы.

Манчестер Сити подписал Клаудио Эчеверри у аргентинского клуба Ривер Плейт в январе 2024 года, после чего решил оставить его в аренде до конца календарного года, чтобы дать время для развития и адаптации. По оценкам СМИ, сумма этого трансфера составила 18,5 миллионов евро, что отражает высокую оценку таланта юного футболиста. Теперь перед аргентинцем откроется новый этап в Жироне, где он сможет проявить себя в Ла Лиге.