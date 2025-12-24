«Ювентус» нацелился на зимний трансфер полузащитника «Интера»

Дата публикации: 24-12-2025 01:53

Туринский "Ювентус" проявляет заинтересованность в приобретении полузащитника миланского "Интера" и национальной сборной Италии Давиде Фраттези в зимнее трансферное окно. Об этом сообщает известный футбольный журналист Николо Скира в социальной сети X. По информации источника, клубы уже начали переговоры о возможном трансфере игрока.

На данный момент известно, что "старая синьора" рассматривает вариант аренды Фраттези с последующим правом выкупа. Отмечается, что это условие может стать обязательным при выполнении определённых критериев, которые стороны обсудят в ближайшее время. Сообщается также, что сам Фраттези выразил согласие на переход в туринский клуб и заинтересован в новом этапе своей карьеры.

Фраттези присоединился к "Интеру" летом 2023 года и уже успел проявить себя в составе команды. В текущем сезоне он провел за "Интер" 14 матчей во всех турнирах, в которых сумел отдать две голевые передачи. Поклонники "Ювентуса" с нетерпением следят за развитием ситуации, ожидая возможного укрепления состава новым талантом в предстоящем зимнем окне.