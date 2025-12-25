Кейн считается главным претендентом на «Золотой мяч» 2026 года по версии Goal
Известный футбольный интернет-портал Goal опубликовал свежий рейтинг из 10 главных претендентов на престижную награду - "Золотой мяч" 2026 года. Специалисты портала тщательно проанализировали текущую форму игроков, их достижения на клубном и международном уровне, а также вклад в успехи своих команд. В результате этого анализа список получился достаточно интригующим и показал, кто на данный момент считается главными звездами мирового футбола.
Лидирующую строчку возглавил нападающий мюнхенской "Баварии" Гарри Кейн, который в последние сезоны демонстрирует потрясающую результативность и стабильно помогает своей команде занимать лидирующие позиции в немецких и европейских турнирах. На второй позиции оказался форвард "Манчестер Сити" Эрлинг Холанд - его невероятная мощь, скорость и умение забивать делают его серьезным претендентом на индивидуальные призы. Третьим стал Килиан Мбаппе, нападающий мадридского "Реала", который продолжает показывать высокую эффективность в Испании и на международной арене.
Также в топ-10, по мнению Goal, вошли молодые таланты и известные игроки, уже проявившие себя на самом высоком уровне, что обещает острую конкуренцию за золото. Вот как выглядит полный рейтинг претендентов на "Золотой мяч" - 2026:
- Гарри Кейн ("Бавария").
- Эрлинг Холанд ("Манчестер Сити").
- Килиан Мбаппе ("Реал" Мадрид).
- Ламин Ямаль ("Барселона").
- Деклан Райс ("Арсенал").
- Витинья ("ПСЖ").
- Майкл Олисе ("Бавария").
- Луис Диас ("Бавария").
- Лионель Месси ("Интер Майами").
- Ашраф Хакими ("ПСЖ").
С каждым годом конкуренция в борьбе за этот титул только усиливается, и в любом сезоне может появиться новый фаворит, готовый удивить футбольный мир своими достижениями. Это делает борьбу за "Золотой мяч" одной из самых захватывающих интриг в современном футболе.