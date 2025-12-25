Кейн считается главным претендентом на «Золотой мяч» 2026 года по версии Goal

Дата публикации: 25-12-2025 18:28

Известный футбольный интернет-портал Goal опубликовал свежий рейтинг из 10 главных претендентов на престижную награду - "Золотой мяч" 2026 года. Специалисты портала тщательно проанализировали текущую форму игроков, их достижения на клубном и международном уровне, а также вклад в успехи своих команд. В результате этого анализа список получился достаточно интригующим и показал, кто на данный момент считается главными звездами мирового футбола.

Лидирующую строчку возглавил нападающий мюнхенской "Баварии" Гарри Кейн, который в последние сезоны демонстрирует потрясающую результативность и стабильно помогает своей команде занимать лидирующие позиции в немецких и европейских турнирах. На второй позиции оказался форвард "Манчестер Сити" Эрлинг Холанд - его невероятная мощь, скорость и умение забивать делают его серьезным претендентом на индивидуальные призы. Третьим стал Килиан Мбаппе, нападающий мадридского "Реала", который продолжает показывать высокую эффективность в Испании и на международной арене.

Также в топ-10, по мнению Goal, вошли молодые таланты и известные игроки, уже проявившие себя на самом высоком уровне, что обещает острую конкуренцию за золото. Вот как выглядит полный рейтинг претендентов на "Золотой мяч" - 2026:

Гарри Кейн ("Бавария"). Эрлинг Холанд ("Манчестер Сити"). Килиан Мбаппе ("Реал" Мадрид). Ламин Ямаль ("Барселона"). Деклан Райс ("Арсенал"). Витинья ("ПСЖ"). Майкл Олисе ("Бавария"). Луис Диас ("Бавария"). Лионель Месси ("Интер Майами"). Ашраф Хакими ("ПСЖ").

С каждым годом конкуренция в борьбе за этот титул только усиливается, и в любом сезоне может появиться новый фаворит, готовый удивить футбольный мир своими достижениями. Это делает борьбу за "Золотой мяч" одной из самых захватывающих интриг в современном футболе.