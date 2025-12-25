«Ювентус» может предложить форварда Давида в качестве части сделки по приобретению Тонали

Дата публикации: 25-12-2025 18:30

«Ювентус» проявляет серьезный интерес к полузащитнику «Ньюкасла» Сандро Тонали. По информации издания La Gazzetta dello Sport, английский клуб готов рассмотреть предложения по трансферу итальянского футболиста, если условия покажутся руководству привлекательными. Туринский гранд уже планирует будущие усиления состава и рассматривает Тонали в числе приоритетных целей на летнее трансферное окно.

Согласно сведениям источника, «Ювентус» может предложить аренду с обязательством последующего выкупа — такой вариант возможен, если команда квалифицируется в Лигу чемпионов по итогам следующего сезона. Также обсуждается возможность включения форварда Джонатана Дэвида в сделку для уменьшения финансовой нагрузки на клуб, что может заинтересовать «Ньюкасл».

В текущем сезоне Сандро Тонали провёл 24 матча во всех соревнованиях, отметившись четырьмя голевыми передачами и демонстрируя стабильную игру в центре поля. Контракт итальянца с «Ньюкаслом» действует до лета 2028 года. По данным портала Transfermarkt, рыночная стоимость хавбека оценивается в 75 миллионов евро. «Ювентус» намерен продолжать переговоры и надеется укрепить свой состав за счёт трансфера Тонали, который может стать ключевым игроком в строящейся команде.