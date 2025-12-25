Усман Дембеле не удовлетворён количеством времени на поле в «ПСЖ»

Дата публикации: 25-12-2025 18:32

Французский форвард "ПСЖ" Усман Дембеле выразил недовольство из-за недостаточного игрового времени в команде. По сообщениям издания Dailysports со ссылкой на Canal+, футболист хотел бы получать больше шансов выйти на поле и играть в большинстве матчей. Нападающий прекрасно понимает, насколько высокая конкуренция существует в составе, однако рассчитывает на большее доверие со стороны тренерского штаба.

Как отмечают источники, Дембеле не полностью удовлетворён количеством минут, которые ему предоставляют в клубе. Желание Усмана приносить ещё больше пользы команде связано с его личными амбициями и желанием развиваться как игроку высокого уровня. Однако главный тренер "ПСЖ" Луис Энрике занимает осторожную позицию по этому поводу - он стремится оберегать футболиста, снизить риск получения новых травм и не спешит возвращать Дембеле в основной состав на постоянной основе.

В текущем сезоне Усман Дембеле уже провёл 14 встреч за "Пари Сен-Жермен" во всех турнирах, где сумел отличиться четырьмя забитыми мячами и четырьмя результативными передачами. Несмотря на это, игрок уверен, что способен показывать ещё более яркую игру и приносить клубу ещё больше пользы, если будет получать больше игрового времени.