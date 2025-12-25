Рабьо высказался о главном тренере «Милана» Аллегри

Дата публикации: 25-12-2025 18:39

Полузащитник «Милана» Адриен Рабьо поделился своим мнением о значении главного тренера команды Массимилиано Аллегри для нынешнего успеха клуба.

«Я считаю, что главным изменением, которое произошло с «Миланом» по сравнению с прошлым сезоном, стал не один отдельно взятый футболист и даже не команда в целом, а именно тренер Массимилиано Аллегри и его профессиональный штаб. Все хорошо знают, что Аллегри - действительно выдающийся специалист. Для любого клуба крайне важно иметь такого опытного наставника, который не только разбирается в тактике и стратегии, но и прекрасно понимает психологию и мотивацию игроков. Играя под руководством столь сильного тренера, футболисты по-другому смотрят на многое - он влияет на менталитет всей команды. Мы все понимаем, что футбол - это не просто техника и удары по мячу, это огромная работа над собой и своими эмоциями. Массимилиано Аллегри всегда успешно находит подход к каждому игроку. У нас с ним замечательные рабочие отношения: тренер часто находит для меня нужные слова, помогает быть сильнее психологически. Порой мы понимаем друг друга даже без длинных объяснений - такой контакт бывает не с каждым наставником», - приводит слова Рабьо La Gazzetta dello Sport.