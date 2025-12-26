Шестикратный чемпион Германии может пополнить ряды «Наполи»

Дата публикации: 26-12-2025 00:38

Футбольный клуб "Наполи" активно рассматривает возможность усиления состава опытным полузащитником "Баварии" Леоном Горецкой, которому сейчас 30 лет. Об этом сообщило авторитетное издание Tuttomercatoweb. Немецкий хавбек считается приоритетной кандидатурой неаполитанцев для укрепления центра поля, однако трансфер может столкнуться с трудностями.

По последней информации, "Бавария" вряд ли согласится отпустить Горецку в январское трансферное окно, даже несмотря на то, что срок его контракта истекает следующим летом. Руководство мюнхенского клуба не намерено расставаться с одним из своих ключевых игроков посреди сезона. Поэтому "Наполи" также обращает внимание на альтернативные кандидатуры, такие как Кобби Майну из "Манчестер Юнайтед", Лоренцо Пеллегрини из "Ромы" и Сунгуту Магассу из "Вест Хэма".

Леон Горецка выступает за "Баварию" начиная с лета 2018 года. За это время полузащитник шесть раз становился чемпионом Германии, что подчеркивает его высокий уровень. В общей сложности он провел 287 матчей во всех соревнованиях, отметившись 46 забитыми мячами и 48 результативными передачами. По сведениям портала Transfermarkt, его рыночная стоимость на сегодняшний день составляет примерно 15 миллионов евро.