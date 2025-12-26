«Челси» заинтересовался форвардом «Астон Виллы»

Дата публикации: 26-12-2025 00:48

Лондонский клуб "Челси" проявляет интерес к нападающему Моргану Роджерсу, который в настоящее время защищает цвета "Астон Виллы". По информации, опубликованной инсайдером Фабрицио Романо в социальных сетях, Роджерс может рассмотреть варианты для смены команды летом 2026 года.

Источник отмечает, что несмотря на недавнее продление контракта с "Астон Виллой", уход Моргана Роджерса из клуба все еще не исключён. Ведущие европейские команды продолжают следить за развитием карьеры молодого нападающего. В частности, "Челси" уже летом прошлого года проявлял заинтересованность в переходе Роджерса, однако тогда разговоры остались на уровне предварительных обсуждений, и официальный запрос выполнен не был. Известно, что до января 2026 года переход футболиста исключён, но после открытия летнего трансферного окна у Роджерса могут появиться новые перспективы.

Стоит отметить, что в матче 17-го тура АПЛ, где "Астон Вилла" одержала волевую победу над "Манчестер Юнайтед" со счётом 2:1, Морган Роджерс забил оба мяча своей команды. Этот результат не только принес важные очки "бирмингемцам", но и позволил самому игроку войти в историю: с 1998 года только он смог забить по два мяча в двух играх АПЛ подряд в составе команды из Бирмингема.

Таким образом, вокруг Роджерса растет интерес, и следующий летний трансферный период может стать решающим для его дальнейшей карьеры.