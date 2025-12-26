В «Спартаке» высказались о продлении контракта с Зобниным

Дата публикации: 26-12-2025 12:31

Генеральный директор "Спартака" Сергей Некрасов прокомментировал продление контракта с капитаном команды Романом Зобниным.

"Я очень рад, что нам удалось продлить контракт с Романом. За годы, проведённые в 'Спартаке', он не только стал важнейшим игроком основного состава, но и настоящим лидером - капитаном, на которого всегда можно положиться в трудную минуту. Его опыт и профессионализм имеют огромное значение для всего нашего коллектива. Мы с Романом также обсудили возможности совместной работы в рамках его собственной академии, что поможет развивать молодых футбольных талантов и укреплять сотрудничество между клубом и академией. Хочу пожелать Роману дальнейших успехов и как можно больше побед вместе с нашей командой", - сказал Некрасов, чьи слова приводит официальный сайт "Спартака".

Напомним, Роман Зобнин защищает цвета "Спартака" с лета 2016 года. За это время полузащитник стал чемпионом России и обладателем Кубка страны, а также внёс большой вклад в успехи клуба. На сегодняшний день Зобнин провёл за красно-белых 291 матч, в которых отметился 21 забитым мячом и 19 голевыми передачами во всех турнирах. По оценке интернет-портала Transfermarkt, рыночная стоимость российского футболиста составляет 2,5 миллиона евро. Для многих болельщиков Роман уже стал символом преданности и самоотверженности на поле.