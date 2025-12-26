Супруга Лионеля Месси поделилась праздничными снимками с футболистом

Дата публикации: 26-12-2025 12:36

Антонелла Рокуццо, супруга нападающего сборной Аргентины и «Интер Майами» Лионеля Месси, поделилась в социальных сетях семейными рождественскими фотографиями с футболистом. На снимках видно, как пара вместе с детьми отмечает праздник, находясь в уютной домашней атмосфере. Такой жест не остался без внимания поклонников - публикация сразу набрала множество лайков и тёплых комментариев с поздравлениями в адрес семьи звезды футбола.

«Счастливого Рождества», - коротко подписала фото Антонелла, пожелав подписчикам радости и уюта в этот праздничный день.

Лионель Месси выступает за клуб «Интер Майами» с лета 2023 года. За это время аргентинский нападающий успел принять участие в 88 матчах, отметившись впечатляющими 77 голами и 44 результативными передачами во всех турнирах. Контракт Месси с американским клубом рассчитан до конца 2028 года, что позволяет ожидать ещё много красивых моментов в его карьере. До перехода в «Интер Майами» Лионель Месси защищал цвета легендарной «Барселоны», а также парижского «ПСЖ».

В составе сборной Аргентины Месси провёл 196 игр и забил 115 голов, укрепив свой статус одного из лучших футболистов современности.