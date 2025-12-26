Дата публикации: 26-12-2025 12:39

Бывший нападающий киевского «Динамо», а в настоящее время занимающий пост президента Украинской ассоциации футбола Андрей Шевченко выступил с заявлением, в котором подчеркнул необходимость отстранения от Олимпийских игр всех государств, оказывающих поддержку России. Поводом для этого комментария стало недавнее решение Международного олимпийского комитета от 11 декабря - согласно новой рекомендации МОК, все ограничения на участие спортсменов из России и Беларуси в юношеских соревнованиях должны быть сняты. Это решение вызвало широкий общественный резонанс и новую волну обсуждений, поскольку уже летом 2026 года в Италии должны пройти очередные Олимпийские игры, на которых ожидается присутствие спортсменов из разных стран мира.

«Все страны, которые встали на сторону России, должны быть исключены, пока продолжается этот конфликт. Мы должны оказывать давление со всех сторон одновременно», - цитирует слова Шевченко шведское издание Dagens Nyheter.

По мнению Андрея Шевченко, только решительные меры на спортивной арене могут способствовать привлечению внимания к ситуации и оказанию необходимого давления на страны, действующие в интересах России. Ранее подобные инициативы уже обсуждались на различных международных спортивных площадках и встречах, но сейчас они приобрели новый импульс в свете актуальных событий и решений МОК. При этом дискуссия о допуске российских и белорусских спортсменов к международным соревнованиям, включая Олимпиаду-2026, продолжается и вызывает множество различных мнений среди представителей спортивного сообщества и болельщиков по всему миру.