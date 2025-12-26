Михаил Боярский получил поздравления с днём рождения от «Зенита»

Дата публикации: 26-12-2025 21:01

Пресс-служба санкт-петербургского «Зенита» поздравила известного артиста и преданного болельщика команды Михаила Боярского с днём рождения. Сегодня, 26 декабря, Михаилу Сергеевичу Боярскому исполнилось 76 лет.

В поздравлении отмечается, что Боярский многие годы остаётся верным поклонником сине-бело-голубых и поддерживает команду в разные периоды её истории. «Зенит» выразил благодарность артисту за его неизменную поддержку, искреннюю любовь к клубу и неравнодушное отношение к футболу.

«Дорогой Михаил Сергеевич, поздравляем вас с днём рождения! Пусть здоровье будет крепким, родные — счастливыми, а впереди будет ещё много радостных мгновений и ярких побед вместе с “Зенитом”. Вы — не только символ театра и кино, но и олицетворение настоящей преданности нашему клубу. Спасибо за вашу преданность и вдохновение, которые вы дарите болельщикам и всей команде на протяжении многих лет. С праздником!» - говорится в официальном обращении пресс-службы футбольного клуба.

Михаил Боярский является неотъемлемой частью футбольного сообщества Санкт-Петербурга, его поддержка значима как для самих игроков, так и для многочисленных поклонников «Зенита». Поздравления в адрес Боярского сегодня приходят как от коллег по сцене, так и от футбольных фанатов со всей страны.