Виталий Миколенко превратился в главную трансферную цель 25-кратного чемпиона

Дата публикации: 26-12-2025 23:55

Защитник сборной Украины Виталий Миколенко может сменить клуб уже в ближайшее зимнее трансферное окно. По информации источников, турецкий клуб Галатасарай сделал украинского футболиста своим главной целью на это зимнее межсезонье.

Стамбульский клуб рассматривает усиление левого фланга защиты и высоко ценит стабильность и эффективность игры Миколенко в чемпионате Англии — Премьер-лиге. В Эвертоне пока не дают официальных комментариев относительно возможного перехода, однако заинтересованность со стороны турецкого гранда может побудить руководство английского клуба серьезно рассмотреть поступившее предложение.

Стоит отметить, что Виталий является ключевым игроком и регулярно выходит в основном составе Эвертона, демонстрируя уверенную и надежную игру. Его присутствие в команде имеет большое значение для стратегии тренерского штаба, однако конкуренция и финансовые предложения могут изменить текущую ситуацию.

В случае реализации трансфера, для Миколенко это станет важным шагом в карьере, предоставив возможность выступать в другом сильном чемпионате и на новом уровне, а для Галатасарая — значительным усилением обороны.