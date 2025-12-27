«Манчестер Юнайтед» одержал минимальную победу над «Ньюкаслом» в 18-м туре АПЛ

Дата публикации: 27-12-2025 01:52

В 18-м туре Английской Премьер-лиги на стадионе Олд Траффорд встретились Манчестер Юнайтед и Ньюкасл Юнайтед. Матч проходил в Манчестере, где хозяева были настроены исключительно на победу. Главным арбитром встречи был Энтони Тейлор. Судья из Манчестера следил за ходом матча, который затянулся в упорную и напряжённую борьбу.

Исход поединка решила единственная результативная атака - на счету полузащитника Манчестер Юнайтед Патрика Доргу записан единственный гол в этом матче. Забитый мяч позволил команде хозяев отпраздновать минимальную, но важную победу перед своими болельщиками - 1:0.

После проведённой встречи Манчестер Юнайтед укрепился на пятом месте в турнирной таблице английского чемпионата, имея теперь 29 набранных очков после 18 игр. Ньюкасл Юнайтед, в свою очередь, с 23 баллами занимает 11-е место, несколько отставая от лидеров.

В рамках следующего тура Манчестер Юнайтед вновь сыграет дома - 30 декабря команда примет Вулверхэмптон. Ньюкасл в этот же день отправится на выезд, где встретится с Бёрнли. Предстоящие поединки обещают быть не менее интересными, ведь каждая команда рассчитывает улучшить свои позиции в турнирной таблице.