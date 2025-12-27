«Лукас Васкес поделился воспоминаниями об уходе Криштиану Роналду - величайшего игрока в истории «Реала»

Дата публикации: 27-12-2025 01:54

Бывший полузащитник мадридского "Реала" Лукас Васкес рассказал, насколько трудно команде было приспособиться к уходу нападающего Криштиану Роналду в 2018 году.

"Он имел невероятную значимость для нашего клуба в течение всей своей карьеры, это величайший футболист, который когда-либо выступал за "Реал". Потеря такого игрока ощущалась бы в любом коллективе, но для нас это была по-настоящему огромная потеря, ведь мы лишились футболиста, который стабильно забивал по 60 голов за сезон. Однако "Реал" всегда известен своим умением преодолевать сложные моменты и сохранять победный дух. Команда смогла адаптироваться и двигаться дальше, сохраняя свои традиции и цель - возвращаться к победам. Мы по-настоящему признательны Криштиану за все, что он сделал для "Реала", - отметил Васкес в интервью изданию AS.

Криштиану Роналду защищал цвета испанской команды с 2009 по 2018 год, после чего отправился в итальянский "Ювентус". За эти годы португалец стал лучшим бомбардиром за всю историю клуба, отличившись 450 голами в 438 матчах. Помимо этого, в составе "сливочных" нападающий четыре раза выигрывал престижный трофей "Золотой мяч" и внёс огромный вклад в успехи "Реала" на европейской арене. Именно такие футболисты изменяют ход истории, делая клуб по-настоящему великим.