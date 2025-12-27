Флик сорвал переход одного из величайших футболистов в истории в Барселону

Дата публикации: 27-12-2025 01:58

Главный тренер "Барселоны" Ханси Флик принял решение заблокировать возможное возвращение Лионеля Месси в клуб в статусе игрока.

Согласно информации испанских СМИ, немецкий специалист посчитал такую сделку нецелесообразной по спортивным и тактическим причинам. Флик уверен, что возвращение Месси могло бы нарушить командный баланс и замедлить развитие молодых игроков, особенно ярко перспективного Ламина Ямаля. Кроме того, тренерский штаб выражал сомнения относительно того, сможет ли аргентинец сохранять высокую конкурентоспособность после нескольких сезонов в североамериканской МЛС.

Важным фактором при отказе от идеи возвращения стали и финансовые ограничения, с которыми сталкивается клуб. Все эти обстоятельства вместе не позволили принять положительное решение по возвращению легендарного футболиста в состав "Барселоны".