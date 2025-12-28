«Ювентус» одержал победу над «Пизой» в 17-м туре Серии А

Дата публикации: 28-12-2025 00:55

В 17-м туре чемпионата Италии среди команд Серии А состоялся матч между командами Пиза и Ювентус. Туринский клуб уверенно добился победы, завершив встречу со счётом 2:0. Игра проходила на стадионе Арена Гарибальди - Ромео Анконетани, который расположен в Пизе. В роли главного судьи матча выступал Фабио Мареска из Неаполя.

Счёт в матче был открыт лишь во втором тайме - на 73-й минуте футболист Пизы Артуро Калабрези неудачно сыграл в обороне, отправив мяч в собственные ворота, тем самым подарив Ювентусу преимущество. Затем уже в компенсированное время, на 90+2-й минуте, нападающий гостей Кенан Йылдыз укрепил преимущество своей команды, забив второй мяч и окончательно сняв вопросы относительно исхода поединка.

В результате этой победы Ювентус набрал 32 очка и уверенно закрепился на третьем месте в турнирной таблице Серии А, продолжая бороться за чемпионские позиции. Пиза осталась на 19-й строчке с 11 очками и вынуждена решать задачи по сохранению прописки в высшем дивизионе.

В следующем туре, который пройдёт 3 января, Пиза сыграет на выезде против Дженоа, а Ювентус примет на своём домашнем поле команду Лечче. Болельщиков обеих команд ждут важные поединки, которые могут повлиять на расстановку сил в турнирной таблице.