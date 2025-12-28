Витинья о периоде Месси и Неймара в «ПСЖ»: не ощущал единства в команде

Дата публикации: 28-12-2025 12:54

Полузащитник «ПСЖ» Витинья поделился воспоминаниями о ситуации внутри команды в период, когда в Парижском клубе играли аргентинский нападающий Лионель Месси и бразильский форвард Неймар.

Он отметил, что те времена были непростыми и эмоционально сложными для коллектива. Игрок рассказал: "Много чего происходило, но я бы не хотел вдаваться в подробности. Именно по этой причине тогда мне приходилось очень тяжело. Это был такой период, когда я не ощущал, что мы - настоящая команда, каждый действовал по-своему, на поле возникал хаос и растерянность. Я только приехал в Париж, был ещё молодым футболистом, и справиться с такой звёздной группой игроков оказалось крайне непросто. Тогда у нас не было того единства, которое должно быть у больших команд. Мне было сложно адаптироваться, потому что было ощущение, что на поле каждый борется сам за себя," - приводит слова Витиньи издание A Bola.

Напомним, Лионель Месси покинул «ПСЖ» летом 2023 года и продолжает карьеру в американском клубе «Интер Майами». В том же году Неймар тоже ушёл из парижской команды, став игроком бразильского «Сантоса».