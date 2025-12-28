«Манчестер Юнайтед» на пороге подписания игрока сборной Франции за €60–65 млн

Дата публикации: 28-12-2025 13:05

Английский клуб "Манчестер Юнайтед" находится в шаге от подписания полузащитника французской сборной и "Ромы" Ману Коне. Футболист рассматривается руководством манкунианцев как крупное укрепление центральной зоны, которая требует обновления перед новым сезоном. Эту информацию распространило издание Caught Offside.

Сообщается, что "Рома" не планирует расставаться с Коне в зимнее трансферное окно, однако по завершении сезона летний переход считается более чем вероятным. Римский клуб оценивает своего футболиста в сумму порядка 60-65 миллионов евро, рассчитывая получить максимальную выгоду от сделки. Интерес к хавбеку со стороны "Манчестер Юнайтед" связан с желанием руководства повысить конкуренцию в центре поля и добавить свежести игровым схемам.

В нынешнем сезоне Ману Коне уже провёл 21 матч за "Рому" во всех турнирах и отметился одной результативной передачей. Контракт футболиста действует до лета 2029 года, что даёт клубу дополнительное преимущество в переговорах. Согласно данным портала Transfermarkt, рыночная стоимость полузащитника оценивается примерно в 50 миллионов евро, однако на фоне интереса ведущих клубов Европы она может вырасти к лету.