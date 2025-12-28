«Тоттенхэм» одержал победу над «Кристал Пэлас» в 18-м туре АПЛ

Дата публикации: 28-12-2025 22:28

В матче 18-го тура английской Премьер-лиги встретились команды «Кристал Пэлас» и «Тоттенхэм Хотспур». В напряжённой борьбе победу одержали гости - «шпоры», минимальным счетом 1:0. Поединок прошёл на стадионе «Селхерст Парк» в Лондоне, а главным арбитром встречи был австралиец Джарред Джиллетт.

Единственный гол был забит на 42-й минуте полузащитником Арчи Греем, именно это точное попадание и предопределило успех «Тоттенхэма». Любопытная деталь: два гола нападающего гостей Ришарлисона не были засчитаны после просмотра видеоповтора. Первое отменённое взятие ворот пришло на 17-й минуте, второе - на 75-й. Оба раза вмешательство VAR расстроило болельщиков «шпор».

В результате этого матча «Кристал Пэлас» набрал 26 очков и занимает девятое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги, в то время как «Тоттенхэм» с 25 баллами расположился на одиннадцатой строчке. Турнирная борьба в чемпионате становится всё более напряжённой, ведь команды идут практически вровень и каждая победа способна повлиять на расстановку в таблице.

В следующем туре «Кристал Пэлас» 1 января проведёт домашний матч против «Фулхэма», а «Тоттенхэм» в тот же день на выезде сыграет с «Брентфордом».