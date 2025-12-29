13:54 ()
Криштиану Роналду назвал Новака Джоковича примером долголетия

Дата публикации: 29-12-2025 12:32

 

Форвард клуба «Аль-Наср» Криштиану Роналду поделился мнением о знаменитом сербском теннисисте Новаке Джоковиче во время премии Globe Soccer Award. Португалец выразил большое уважение к достижениям спортсмена из Сербии и отметил схожесть их карьер. «Для меня он по-настоящему человек, на которого можно равняться, пример для подражания, больше ничего и не нужно говорить. Его долголетие в спорте вдохновляет меня, ведь мы похожи - несмотря на возраст, продолжаем выступать на самом высшем уровне», - приводит слова Роналду портал RMC Sport.

В это воскресенье Роналду был признан лучшим футболистом Ближнего Востока по итогам 2025 года. Новак Джокович также получил престижное признание - его наградили в номинации «Спортсмен года». Оба спортсмена являются долгожителями в мировом спорте и продолжают радовать болельщиков своими рекордами.

На данный момент Роналду исполнилось 40 лет. За свою карьеру он стал пятикратным обладателем «Золотого мяча», выиграл Лигу чемпионов пять раз, становился чемпионом Европы, дважды побеждал в Лиге наций, является лучшим бомбардиром в истории национальных сборных, чемпионатов Европы и Лиги чемпионов.

Новаку Джоковичу сейчас 38 лет. Он добился выдающихся успехов в теннисе, 24 раза побеждал на турнирах серии «Большого шлема», завоевал олимпийское золото, а также является обладателем Кубка Дэвиса вместе со сборной Сербии. Вклад этих спортсменов в мировой спорт сложно переоценить.

