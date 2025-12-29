Фабрицио Романо рассказал о перспективах перехода Семеньо в «Манчестер Сити»

Дата публикации: 29-12-2025 12:34

В последние часы футбольный клуб "Манчестер Сити" заметно усилил свои усилия по возможному приобретению вингера "Борнмута" Антуана Семеньо, сообщает известный инсайдер Фабрицио Романо в своих социальных сетях.

Как сообщает источник, спортивный директор "Сити" Уго Виана вышел на прямые переговоры с агентами игрока - руководство клуба из Манчестера очень заинтересовано в скорейшем получении окончательного ответа по трансферу Семеньо. Отмечается, что клуб намерен закрыть сделку как можно быстрее, чтобы опередить конкурентов на рынке. Сейчас стороны обсуждают ключевые детали личного контракта футболиста и возможные финансовые условия сделки.

Стоит отметить, что интерес к 25-летнему нападающему по-прежнему проявляет "Манчестер Юнайтед", а также за ситуацией внимательно следит "Ливерпуль". Однако "Челси" решил отказаться от борьбы за нападающего и официально вышел из переговорного процесса.

В этом сезоне Семеньо уже провёл 18 матчей во всех турнирах, где смог забить девять голов и отметиться тремя результативными передачами. Согласно информации Transfermarkt, его рыночная стоимость оценивается в 65 миллионов евро. Такой интерес от топ-клубов говорит о впечатляющих перспективах игрока на уровне Премьер-лиги и потенциале усилить лидирующие команды.