Лапорта оценил работу главного тренера «Барселоны» Флика

Дата публикации: 29-12-2025 12:37

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта поделился своим мнением по поводу работы главного тренера клуба Ханс-Дитера Флика. Свой комментарий Лапорта дал на торжественной церемонии Globe Soccer Awards в Дубае, где Флик был признан лучшим тренером Ла Лиги по итогам сезона 2024/2025.

Лапорта рассказал: "Флик - настоящий профессионал, умеющий вдохновлять игроков своей страстью к футболу. Для меня действительно важно получить эту награду от имени Ханси Флика. Я выражаю благодарность ему и всему его тренерскому штабу за достигнутые успехи."

Президент подчеркнул, что одним из факторов успеха Флика стала его быстрая адаптация не только в клубе, но и в самом городе. Кроме того, тренер сумел объединить вокруг себя сплочённую команду единомышленников, а также выстроить особые доверительные отношения с футболистами, проявляя к каждому из них индивидуальный подход. Лапорта отметил, что Ханси отличается огромной страстью и необычайной чуткостью в работе с игроками.

По словам руководителя, в прошлом сезоне «Барселона» оказывала сильное давление на своих соперников, а такая тактическая составляющая, как офсайдная ловушка, действовала практически безошибочно. Сейчас перед командой стоят ещё более сложные задачи: клуб возглавляет турнирную таблицу Ла Лиги, и Лапорта верит, что команде удастся повторить, а возможно и превзойти, успехи прошлого сезона.

Кроме того, Жоан Лапорта подчеркнул, что в Лиге чемпионов команда сделала ценные выводы, а в Ла Лиге до последнего тура боролась до самого конца. Особенно важной была пятая подряд победа над «Реалом», которая стала ярким подтверждением таланта игроков и их преданности «Барселоне». Лапорта уверен, что нынешний коллектив способен на новые достижения под руководством Флика, и выразил надежду на дальнейшее развитие и победы.

Напомним, что Ханс-Дитер Флик возглавил «Барселону» в 2024 году и уже успел завоевать уважение болельщиков и игроков за короткое время.