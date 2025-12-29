Бывший футболист Шахтера и молодежной сборной Украины планирует вернуться к профессиональной игре

Дата публикации: 29-12-2025 12:43

Бывший игрок донецкого "Шахтера", харьковского "Металлиста 925" и молодежной сборной Украины Максим Жичиков намерен возобновить свою футбольную карьеру и вернуться к выступлениям на профессиональном уровне.

По информации, полученной этой зимой, воспитанник "Шахтера" и экс-игрок сборных Украины U-17, U-18, U-20, U-21 Максим Жичиков серьезно настроен вновь погрузиться в профессиональный футбол.

В текущем сезоне опытный защитник, играющий на правом фланге, начал выступать за "Авангард" Лозовая, а до этого он в течение пяти лет защищал цвета "Металлиста 1925". Именно с этой командой он в сезоне 2020/21 впервые в истории клуба помог выйти в Украинскую Премьер-лигу.

Максим уже активно ищет новый клуб, так как считает, что его перерыв от большого футбола затянулся, сообщил журналист Дмитрий Венков.

Жичиков пропустил этот сезон на профессиональном уровне, а в предыдущем провел шесть матчей за "Металлист 1925". В последний раз 33-летний защитник выходил на поле в августе 2024 года.

Его возвращение в профессиональный футбол может стать значимым событием для украинского футбола, учитывая опыт и мастерство игрока.