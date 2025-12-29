Глава «ПСЖ» исключил переговоры с «Реалом» по поводу трансфера Витиньи

Дата публикации: 29-12-2025 22:23

Президент ПСЖ Нассер Аль-Хелаифи занял жёсткую позицию относительно возможного трансфера полузащитника Витиньи и отказался даже начинать переговоры с мадридским Реалом по этому вопросу, сообщает Defensa Central. Руководитель французского клуба считает Витинью одним из ключевых игроков команды и не планирует расставаться с футболистом ни при каких обстоятельствах.

Ситуацию усугубляют холодные отношения между Аль-Хелаифи и президентом мадридского гранда Флорентино Пересом. Источники указывают, что напряжённость возникла из-за ряда инцидентов, связанных с сагой вокруг Килиана Мбаппе, а также из-за конфликта между Реалом и УЕФА по поводу создания Суперлиги. Все эти события значительно охладили отношения между руководителями двух клубов и влияют на их дальнейшее сотрудничество.

Ранее СМИ сообщали, что Реал рассматривает вариант приобретения Витиньи за сумму порядка 100 миллионов евро, если команду покинет Винисиус Жуниор. Однако сейчас шансы на такой трансфер выглядят минимальными.

Сам Витинья недавно был признан лучшим полузащитником престижной церемонии Globe Soccer Awards, а его действующий контракт с парижским клубом рассчитан до 2029 года, что ещё больше усложняет возможный переход.