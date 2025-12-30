01:49 ()
«Барселона» намерена бесплатно арендовать нападающего «Ювентуса» в качестве замены Левандовскому

Дата публикации: 30-12-2025 01:21

 

Футбольный клуб "Барселона" проявляет интерес к нападающему "Ювентуса" Душану Влаховичу. По информации авторитетного издания Marca, каталонцы уже сделали первый шаг к возможному приобретению сербского форварда, чей действующий контракт с туринским клубом рассчитан до июня 2026 года.

Источники отмечают, что одним из приоритетов "Барселоны" является подписание Влаховича без выплаты трансферной суммы, то есть бесплатно. В то же время "сине-гранатовые" рассматривают возможность совершения выгодной сделки в зимнее трансферное окно - речь идёт о покупке за небольшую сумму уже зимой либо об ожидании конца сезона ради свободного перехода летом.

Руководство каталонского гранда уже продолжительное время ведёт поиски потенциальной замены для опытного форварда Роберта Левандовского, будущее которого в команде остаётся под вопросом. Уход польского футболиста способен создать серьёзную пустоту в атакующей линии, поэтому "Барселона" рассчитывает пригласить в команду нападающего высокого класса, чтобы поддержать уровень выступлений клуба на привычно высоких позициях.

