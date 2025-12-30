Инфантино о дорогих билетах: «Выручка с ЧМ снова пойдёт на развитие футбола»

Дата публикации: 30-12-2025 15:41

На Всемирном спортивном саммите, прошедшем в Дубае, президент ФИФА Джанни Инфантино ответил на многочисленные вопросы и критику по поводу высоких цен на билеты на чемпионат мира по футболу 2026 года. Он отметил, что устанавливаемые цены обусловлены необходимостью обеспечить стабильное финансирование не только самого турнира, но и различных программ, направленных на развитие футбола в более чем 150 странах мира.

Инфантино подчеркнул: "Важно, чтобы все доходы, получаемые от чемпионата мира, реинвестировались в развитие футбола по всему миру. Если бы не усилия ФИФА, сегодня футбола могло бы не быть в полутора сотнях стран. Мы вкладываем полученные средства обратно в инфраструктуру, молодежные программы, тренировки и поддержку национальных федераций. Это глобальная миссия, и без таких поступлений реализовать её было бы невозможно".

Напомним, что после анонса цен многим болельщикам показались они чрезмерно высокими, особенно в сравнении с прошлыми чемпионатами мира. Ситуация дополнительно осложнилась информацией о продаже парковочных пропусков по стоимости, превышающей ожидания даже самых преданных фанатов. Это вызвало волну обсуждений в социальных сетях и СМИ, ведь для многих посещение матчей стало менее доступным.

Несмотря на озабоченность футбольной общественности стоимостью билетов и сопутствующих услуг, организаторы заверяют, что эти меры позволят сделать футбол еще более доступным для разных уголков планеты за счет проводимых программ поддержки и инвестиций.

Напомним, что чемпионат мира по футболу 2026 года пройдет с 11 июня по 19 июля на территории Канады, США и Мексики. Это уникальное событие соберет лучшие команды планеты и подарит миллионам болельщиков незабываемые эмоции, а доходы от турнира продолжат работать на благо развития игры во всем мире.