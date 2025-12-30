Семеньо станет игроком «Манчестер Сити» в ближайшие 48 часов

Дата публикации: 30-12-2025 15:53

Вингер Борнмута Антуан Семеньо в ближайшие 48 часов станет игроком Манчестер Сити. По информации инсайдера Бена Якобса, опубликованной в социальной сети X, переломный момент в переговорах связан с успешным согласованием структуры выплат, которое состоялось в понедельник, 29 декабря. Клубы нашли принципиальное согласие по деталям сделки, что дает основание ожидать официальный переход уже в ближайшее время.

По сведениям источника, Семеньо уже устно утвердил персональные условия будущего контракта с Манчестер Сити, чему поспособствовала оперативность переговоров между сторонами. Несмотря на скорый уход атакующего игрока, Борнмут рассчитывает, что Семеньо удастся выйти на поле в прощальном матче против Челси, который пройдёт во вторник, 30 декабря, в рамках 19-го тура Английской Премьер-лиги. Это может стать важным событием не только для самого футболиста, но и для болельщиков, желающих попрощаться со своим любимцем.

СМИ также отмечают, что в действующем контракте Семеньо с Борнмутом предусмотрен пункт об отступных в размере 65 миллионов фунтов стерлингов (примерно 75 миллионов евро). Этот пункт активен лишь до 10 января 2026 года, и клуб намеренно ограничил действия данной опции по времени, чтобы обеспечить себе возможность оперативно приобрести замену важному игроку. Данный подход позволяет Борнмуту более гибко планировать свои трансферные действия в будущем.