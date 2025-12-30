Впервые с 2009 года Роналду завершил календарный год без единого хет-трика

Дата публикации: 30-12-2025 23:15

40-летний нападающий и капитан Аль-Насра Криштиану Роналду завершил 2025 год с выдающимся показателем - 41 забитый гол за клуб и сборную. Однако 2025 год стал для португальской звезды особенным, ведь впервые с 2009 года Роналду не удалось оформить ни одного хет-трика в течение календарного года. Об этом сообщил турецкий портал Sporx на странице в социальной сети X.

Во вторник, 30 декабря, Роналду отличился в матче 12-го тура чемпионата Саудовской Аравии против Аль-Иттифака, который завершился со счетом 2:2. Этот гол стал уже 957-м в карьере португальского форварда, который продолжает устанавливать новые рекорды на профессиональном уровне, несмотря на свой возраст. Даже в 40 лет Роналду по-прежнему демонстрирует завидную результативность.

В текущем сезоне Про-Лиги нападающий забил 13 голов в 11 встречах, причем трижды отличился с пенальти. Его стабильно высокая результативность по-прежнему делает его ключевой фигурой как для Аль-Насра, так и для сборной Португалии. Фанаты и футбольные эксперты с нетерпением ждут, сможет ли Криштиану вновь вернуться к своим привычным хет-трикам в следующем году и довести количество голов до отметки в 1000.