«Челси» и «Борнмут» не выявили победителя в матче 19-го тура АПЛ

Дата публикации: 31-12-2025 01:07

Состоялся матч 19-го тура английской Премьер-лиги, в котором встретились Челси и Борнмут. Игра прошла на лондонском стадионе Стэмфорд Бридж. Главным судьёй поединка был назначен Сэмюэл Барротт. По итогам напряжённого противостояния зрители увидели ничейный результат - 2:2.

Уже на стартовых минутах счёт открыл форвард гостей Дэвид Брукс, поразив ворота Челси. Спустя несколько минут хозяева восстановили паритет: на 15-й минуте полузащитник Коул Палмер успешно реализовал пенальти. Далее последовал новый поворот - на 23-й минуте Энцо Фернандес отправил мяч в сетку, выведя Челси вперёд. Однако Борнмут быстро вновь сравнял результат: на 27-й минуте Джастин Клюйверт отметился точным ударом и установил окончательный счёт встречи.

После завершения 19 туров подопечные Энцо Марески сумели набрать 30 очков, что позволило Челси занять пятое место в турнирной таблице Премьер-лиги. В то же время команда Андони Ираолы заработала 23 очка и расположилась на пятнадцатой строчке, продолжая борьбу за повышение в таблице чемпионата. Впереди обе команды ожидает борьба в следующих матчах, где каждая очко может оказаться крайне важным для общего положения в сезоне.