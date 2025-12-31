«Манчестер Юнайтед» упустил преимущество в матче АПЛ против «Вулверхэмптона»

Дата публикации: 31-12-2025 02:07

Состоялся матч 19-го тура Английской Премьер-лиги между Манчестер Юнайтед и Вулверхэмптоном. Итоговый счёт после финального свистка составил 1:1. Поединок прошёл на легендарном стадионе Олд Траффорд в Манчестере, а обязанности главного арбитра выполнял Томас Брамэлл.

Первый гол был забит на 27-й минуте - автором стал Джошуа Зиркзее, выведя Манчестер Юнайтед вперёд и подарив своей команде временное преимущество. Однако гости из Вулверхэмптона не остались в долгу: Ладислав Крейчи восстановил равенство счёта, забив ответный мяч на 45-й минуте первого тайма. Уже в компенсированное время, на 90+1-й минуте основного времени Патрик Доргу мог бы подарить манкунианцам победу, но его гол был отменён после просмотра эпизода системой VAR.

После данного поединка Манчестер Юнайтед набрал 30 очков и занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата Англии, продолжая борьбу за попадание в еврокубки. Вулверхэмптон, имея всего три очка, находится на двадцатой строчке, замыкая турнирную таблицу и усложняя себе задачу сохранения места в Премьер-лиге. Для обеих команд этот результат стал поводом задуматься над дальнейшей стратегией в сезоне и необходимостью набирать очки в следующих встречах.