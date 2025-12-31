Дата публикации: 31-12-2025 02:09

Главный тренер «Бенфики» Жозе Моуринью эмоционально прокомментировал ничью с «Брагой» (2:2) в матче 16-го тура чемпионата Португалии, в котором результативной передачей отличился украинец Георгий Судаков.

После финального свистка наставник заявил, что «Бенфика» должна была одержать победу, так как отменённый гол Самуэля Даля, по его мнению, был абсолютно законным.

«Выиграла бы «Бенфика» без вмешательства судей? Безусловно. Мы забили три чистых гола, и счёт должен был быть 3:2 в нашу пользу. Однако повторюсь — судейство мне понравилось. Арбитрам пришлось сложно из-за высокого темпа и напряжённости матча.

Когда происходит ошибка, определяющая исход встречи, ответственность лежит на человеке, работающем в VAR. Странно наблюдать, как одни клубы выигрывают благодаря ошибкам судей, а другие теряют очки из-за подобных решений. Я ухожу, вы сами всё видели — мы выиграли этот матч, и на этом точка», — подчеркнул тренер.

Таким образом, Моуринью подчеркнул, что несмотря на спорные моменты, команда боролась до конца и заслуживала положительного результата, а также отметил значимый вклад Георгия Судакова, который помог «Бенфике» создавать опасные моменты у ворот соперника.