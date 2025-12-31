00:20 ()
Экваториальная Гвинея - Алжир 31 Декабря прямая трансляция

Начало трансляции: 31-12-2025 18:00
Стадион: Мула Эль-Хассан (Рабат, Марокко), вместимость: 22000
31 Декабря 2025 года в 19:00 (+03:00). Кубок африканских наций, Группа E. 3-й тур
Экваториальная Гвинея
Алжир

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Экваториальная Гвинея - Алжир, которое состоится 31 Декабря 2025 года в 19:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Кубок африканских наций, Группа E. 3-й тур, оно проводится на стадионе: Мула Эль-Хассан (Рабат, Марокко). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Экваториальная Гвинея
Алжир
1 Экваториальная Гвинея вр Хесус Овоно
15 Экваториальная Гвинея зщ Карлос Акапо
21 Экваториальная Гвинея зщ Esteban Obiang
16 Экваториальная Гвинея зщ Сауль Коко-Басси
3 Экваториальная Гвинея зщ Марвин Аньебо
5 Испания пз Омар Маскарель
22 Экваториальная Гвинея пз Пабло Ганет
7 Экваториальная Гвинея пз Хосе Мачин
6 Экваториальная Гвинея пз Ибан
17 Экваториальная Гвинея нп Хосе Миранда
10 Экваториальная Гвинея нп Эмилио Нсуэ
1 Алжир вр Антони Мандреа
25 Алжир зщ Рафик Белгали
2 Алжир зщ Айсса Манди
21 Алжир зщ Рами Бенсебаини
15 Алжир зщ Райан Аит-Нури
6 Алжир пз Рамиз Зерруки
17 Алжир пз Фарес Шаиби
7 Алжир пз Рияд Марез
18 Алжир пз Мохамед Амура
27 Алжир нп Адиль Бульбина
9 Алжир нп Багдад Бунеджа
Главные тренеры
Экваториальная Гвинея Хуан Мича
Швейцария Владимир Петкович
История личных встреч
16.01.2022 Кубок африканских наций Группа E. 2-й тур Алжир0 : 1Экваториальная Гвинея
28.12.2025 Кубок африканских наций Группа E. 2-й тур Экваториальная Гвинея0 : 1
24.12.2025 Кубок африканских наций Группа E. 1-й тур 2 : 1Экваториальная Гвинея
17.11.2025 Товарищеские матчи (сборные) — 2025 Товарищеские матчи 2 : 0Экваториальная Гвинея
14.11.2025 Товарищеские матчи (сборные) — 2025 Товарищеские матчи 0 : 1Экваториальная Гвинея
13.10.2025 ЧМ-2026 — Африка Группа H. 10-й тур Экваториальная Гвинея1 : 1
28.12.2025 Кубок африканских наций Группа E. 2-й тур Алжир1 : 0
24.12.2025 Кубок африканских наций Группа E. 1-й тур Алжир3 : 0
18.11.2025 Товарищеские матчи (сборные) — 2025 Товарищеские матчи 0 : 2Алжир
13.11.2025 Товарищеские матчи (сборные) — 2025 Товарищеские матчи Алжир3 : 1
14.10.2025 ЧМ-2026 — Африка Группа G. 10-й тур Алжир2 : 1
Турнирная таблица
Группа A
КомандаИО
1
1/8 финала
Марокко37
2
1/8 финала
Мали33
3
1/8 финала - возможный выход
Коморские острова32
4 Замбия32
Группа B
КомандаИО
1
1/8 финала
Египет37
2
1/8 финала
ЮАР36
3
1/8 финала - возможный выход
Ангола32
4 Зимбабве31
Группа C
КомандаИО
1
1/8 финала
Нигерия39
2
1/8 финала
Тунис34
3
1/8 финала - возможный выход
Танзания32
4 Уганда31
Группа D
КомандаИО
1
1/8 финала
Сенегал24
2
1/8 финала
ДР Конго24
3
1/8 финала - возможный выход
Бенин23
4 Ботсвана20
Группа E
КомандаИО
1
1/8 финала
Алжир26
2
1/8 финала
Буркина-Фасо23
3
1/8 финала - возможный выход
Судан23
4 Экваториальная Гвинея20
Группа F
КомандаИО
1
1/8 финала
Камерун24
2
1/8 финала
Кот-д'Ивуар24
3
1/8 финала - возможный выход
Мозамбик23
4 Габон20

