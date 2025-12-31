Экваториальная Гвинея - Алжир 31 Декабря прямая трансляция
Начало трансляции: 31-12-2025 18:00
Стадион: Мула Эль-Хассан (Рабат, Марокко), вместимость: 22000
31 Декабря 2025 года в 19:00 (+03:00). Кубок африканских наций, Группа E. 3-й тур
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Экваториальная Гвинея - Алжир, которое состоится 31 Декабря 2025 года в 19:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Кубок африканских наций, Группа E. 3-й тур, оно проводится на стадионе: Мула Эль-Хассан (Рабат, Марокко). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Экваториальная Гвинея
Алжир
|1
|вр
|Хесус Овоно
|15
|зщ
|Карлос Акапо
|21
|зщ
|Esteban Obiang
|16
|зщ
|Сауль Коко-Басси
|3
|зщ
|Марвин Аньебо
|5
|пз
|Омар Маскарель
|22
|пз
|Пабло Ганет
|7
|пз
|Хосе Мачин
|6
|пз
|Ибан
|17
|нп
|Хосе Миранда
|10
|нп
|Эмилио Нсуэ
|1
|вр
|Антони Мандреа
|25
|зщ
|Рафик Белгали
|2
|зщ
|Айсса Манди
|21
|зщ
|Рами Бенсебаини
|15
|зщ
|Райан Аит-Нури
|6
|пз
|Рамиз Зерруки
|17
|пз
|Фарес Шаиби
|7
|пз
|Рияд Марез
|18
|пз
|Мохамед Амура
|27
|нп
|Адиль Бульбина
|9
|нп
|Багдад Бунеджа
Главные тренеры
|Хуан Мича
|Владимир Петкович
История личных встреч
|16.01.2022
|Кубок африканских наций
|Группа E. 2-й тур
|0 : 1
|28.12.2025
|Кубок африканских наций
|Группа E. 2-й тур
|0 : 1
|24.12.2025
|Кубок африканских наций
|Группа E. 1-й тур
|2 : 1
|17.11.2025
|Товарищеские матчи (сборные) — 2025
|Товарищеские матчи
|2 : 0
|14.11.2025
|Товарищеские матчи (сборные) — 2025
|Товарищеские матчи
|0 : 1
|13.10.2025
|ЧМ-2026 — Африка
|Группа H. 10-й тур
|1 : 1
|28.12.2025
|Кубок африканских наций
|Группа E. 2-й тур
|1 : 0
|24.12.2025
|Кубок африканских наций
|Группа E. 1-й тур
|3 : 0
|18.11.2025
|Товарищеские матчи (сборные) — 2025
|Товарищеские матчи
|0 : 2
|13.11.2025
|Товарищеские матчи (сборные) — 2025
|Товарищеские матчи
|3 : 1
|14.10.2025
|ЧМ-2026 — Африка
|Группа G. 10-й тур
|2 : 1
Турнирная таблица
Группа A
|№
|Команда
|И
|О
| 1
1/8 финала
|Марокко
|3
|7
| 2
1/8 финала
|Мали
|3
|3
| 3
1/8 финала - возможный выход
|Коморские острова
|3
|2
|4
|Замбия
|3
|2
Группа B
|№
|Команда
|И
|О
| 1
1/8 финала
|Египет
|3
|7
| 2
1/8 финала
|ЮАР
|3
|6
| 3
1/8 финала - возможный выход
|Ангола
|3
|2
|4
|Зимбабве
|3
|1
Группа C
|№
|Команда
|И
|О
| 1
1/8 финала
|Нигерия
|3
|9
| 2
1/8 финала
|Тунис
|3
|4
| 3
1/8 финала - возможный выход
|Танзания
|3
|2
|4
|Уганда
|3
|1
Группа D
|№
|Команда
|И
|О
| 1
1/8 финала
|Сенегал
|2
|4
| 2
1/8 финала
|ДР Конго
|2
|4
| 3
1/8 финала - возможный выход
|Бенин
|2
|3
|4
|Ботсвана
|2
|0
Группа E
|№
|Команда
|И
|О
| 1
1/8 финала
|Алжир
|2
|6
| 2
1/8 финала
|Буркина-Фасо
|2
|3
| 3
1/8 финала - возможный выход
|Судан
|2
|3
|4
|Экваториальная Гвинея
|2
|0
Группа F
|№
|Команда
|И
|О
| 1
1/8 финала
|Камерун
|2
|4
| 2
1/8 финала
|Кот-д'Ивуар
|2
|4
| 3
1/8 финала - возможный выход
|Мозамбик
|2
|3
|4
|Габон
|2
|0