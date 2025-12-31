«Ньюкасл» одержал победу над «Бёрнли» в матче 19-го тура АПЛ

Дата публикации: 31-12-2025 01:04

Прошёл поединок 19-го тура чемпионата Английской Премьер-лиги сезона 2025/2026, где на поле стадиона "Тёрф Мур" в Бёрнли сразились "Бёрнли" и "Ньюкасл". Обслуживал эту встречу главный арбитр Роберт Джонс. Итоговый результат матча - уверенная победа гостей, которые забили три мяча, пропустив лишь один - 3:1 в пользу "Ньюкасла".

С самого начала встречи футболисты "Ньюкасла" показали агрессивный настрой и высокий темп. Уже на 2-й минуте полузащитник гостей Жоэлинтон вывел свою команду вперёд, реализовав быстрый гол. Вскоре, на 7-й минуте, форвард Йоан Висса удвоил преимущество, воспользовавшись ошибкой обороны соперника. Однако на 23-й минуте у "Бёрнли" появился шанс вернуться в игру - полузащитник Джош Лорент отправил мяч в ворота соперника, сократив отставание. Несмотря на попытки хозяев восстановить равновесие, итоговый счёт установил Бруно Гимарайнс, который отличился на 90+3-й минуте, закрепив победу своей команды.

Теперь у "Ньюкасла" стало 26 очков, и клуб поднялся на 10-ю позицию в турнирной таблице АПЛ, укрепив свои шансы на успешное выступление в этом сезоне. А "Бёрнли" по-прежнему занимает 19-е место и продолжает бороться за сохранение прописки в высшем дивизионе, имея 12 набранных очков.