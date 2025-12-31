«Вест Хэм» и «Брайтон» разошлись миром в матче 19-го тура АПЛ

Дата публикации: 31-12-2025 01:05

В 19-м туре Английской Премьер-лиги прошёл увлекательный поединок между командами Вест Хэм Юнайтед и Брайтон энд Хоув Альбион. Оба коллектива показали достойную игру, и матч завершился результативной ничьей со счётом 2:2. Встреча проходила на стадионе Лондон, а за порядком на поле следил главный арбитр Майкл Солсбери.

Счёт открыл Джаррод Боуэн – уже на 10-й минуте он поразил ворота соперника и вывел хозяев вперёд. Однако на 32-й минуте Дэнни Уэлбек успешно реализовал пенальти, восстановив равновесие. Немного спустя, на 36-й минуте, Уэлбек получил ещё одну возможность отличиться с 11-метровой отметки, но на этот раз промахнулся. В компенсированное ко второму тайму время Лукаc Пакета реализовал пенальти и вывел Вест Хэм снова вперёд, забив на 45+4-й минуте. Во втором тайме, на 61-й минуте, Йоэл Велтман установил окончательный счёт, воспользовавшись ошибкой обороны соперника.

В результате этой встречи Вест Хэм Юнайтед остался на 18-м месте в турнирной таблице с 14 очками. Брайтон энд Хоув Альбион после этой ничьей занимает 14-ю позицию, заработав 25 очков. Оба клуба находятся в середине таблицы и продолжают борьбу за улучшение позиций в оставшихся турах чемпионата Англии. Футболисты обеих команд продемонстрировали характер и волю к победе, подарив зрителям напряжённое и зрелищное противостояние.