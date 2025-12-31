Судан - Буркина-Фасо 31 Декабря прямая трансляция
Начало трансляции: 31-12-2025 18:00
Стадион: Мохамед V (Касабланка, Марокко), вместимость: 45000
31 Декабря 2025 года в 19:00 (+03:00). Кубок африканских наций, Группа E. 3-й тур
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Судан - Буркина-Фасо, которое состоится 31 Декабря 2025 года в 19:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Кубок африканских наций, Группа E. 3-й тур, оно проводится на стадионе: Мохамед V (Касабланка, Марокко). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Судан
Буркина-Фасо
|21
|вр
|Монгед Эльниль
|3
|зщ
|Мохамед Эринг
|6
|зщ
|Мустафа Каршом
|12
|зщ
|Бахит Хамис
|5
|пз
|Вальедин Хидир
|8
|пз
|Абдельразиг Омер
|13
|пз
|Аммар Тайфур
|25
|нп
|Шедди Барглан
|26
|нп
|Аамир Абдалла
|10
|нп
|Мохаммед Абдель-Рахман
|14
|нп
|Мо Эйса
|16
|вр
|Эрве Коффи
|25
|зщ
|Стив Яго
|14
|зщ
|Иссуфу Дайо
|12
|зщ
|Эдмон Тапсоба
|26
|зщ
|Арсен Куасси
|20
|пз
|Густаво Сангаре
|18
|пз
|Исмаила Уэдраого
|6
|пз
|Mohamed Zougrana
|27
|пз
|Pierre Landry Kabore
|7
|пз
|Данго Уаттара
|10
|нп
|Бертран Траоре
Главные тренеры
|Квеси Аппиа
|Брама Траоре
История личных встреч
|30.01.2012
|Кубок африканских наций
|Группа B. 3-й тур
|2 : 1
|28.12.2025
|Кубок африканских наций
|Группа E. 2-й тур
|0 : 1
|24.12.2025
|Кубок африканских наций
|Группа E. 1-й тур
|3 : 0
|14.11.2025
|Товарищеские матчи (сборные) — 2025
|Товарищеские матчи
|2 : 0
|14.10.2025
|ЧМ-2026 — Африка
|Группа B. 10-й тур
|1 : 0
|10.10.2025
|ЧМ-2026 — Африка
|Группа B. 9-й тур
|0 : 0
|28.12.2025
|Кубок африканских наций
|Группа E. 2-й тур
|1 : 0
|24.12.2025
|Кубок африканских наций
|Группа E. 1-й тур
|2 : 1
|18.11.2025
|Товарищеские матчи (сборные) — 2025
|Товарищеские матчи
|0 : 3
|14.11.2025
|Товарищеские матчи (сборные) — 2025
|Товарищеские матчи
|3 : 2
|12.10.2025
|ЧМ-2026 — Африка
|Группа A. 10-й тур
|3 : 1
Турнирная таблица
Группа A
|№
|Команда
|И
|О
| 1
1/8 финала
|Марокко
|3
|7
| 2
1/8 финала
|Мали
|3
|3
| 3
1/8 финала - возможный выход
|Коморские острова
|3
|2
|4
|Замбия
|3
|2
Группа B
|№
|Команда
|И
|О
| 1
1/8 финала
|Египет
|3
|7
| 2
1/8 финала
|ЮАР
|3
|6
| 3
1/8 финала - возможный выход
|Ангола
|3
|2
|4
|Зимбабве
|3
|1
Группа C
|№
|Команда
|И
|О
| 1
1/8 финала
|Нигерия
|3
|9
| 2
1/8 финала
|Тунис
|3
|4
| 3
1/8 финала - возможный выход
|Танзания
|3
|2
|4
|Уганда
|3
|1
Группа D
|№
|Команда
|И
|О
| 1
1/8 финала
|Сенегал
|2
|4
| 2
1/8 финала
|ДР Конго
|2
|4
| 3
1/8 финала - возможный выход
|Бенин
|2
|3
|4
|Ботсвана
|2
|0
Группа E
|№
|Команда
|И
|О
| 1
1/8 финала
|Алжир
|2
|6
| 2
1/8 финала
|Буркина-Фасо
|2
|3
| 3
1/8 финала - возможный выход
|Судан
|2
|3
|4
|Экваториальная Гвинея
|2
|0
Группа F
|№
|Команда
|И
|О
| 1
1/8 финала
|Камерун
|2
|4
| 2
1/8 финала
|Кот-д'Ивуар
|2
|4
| 3
1/8 финала - возможный выход
|Мозамбик
|2
|3
|4
|Габон
|2
|0