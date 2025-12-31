00:20 ()
Свернуть список

Судан - Буркина-Фасо 31 Декабря прямая трансляция

Начало трансляции: 31-12-2025 18:00
Стадион: Мохамед V (Касабланка, Марокко), вместимость: 45000
31 Декабря 2025 года в 19:00 (+03:00). Кубок африканских наций, Группа E. 3-й тур
Судан
Буркина-Фасо

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Получить прогноз
на матч

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Судан - Буркина-Фасо, которое состоится 31 Декабря 2025 года в 19:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Кубок африканских наций, Группа E. 3-й тур, оно проводится на стадионе: Мохамед V (Касабланка, Марокко). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Судан
Буркина-Фасо
21 Судан вр Монгед Эльниль
3 Судан зщ Мохамед Эринг
6 Судан зщ Мустафа Каршом
12 Судан зщ Бахит Хамис
5 Судан пз Вальедин Хидир
8 Судан пз Абдельразиг Омер
13 Судан пз Аммар Тайфур
25 Судан нп Шедди Барглан
26 Судан нп Аамир Абдалла
10 Судан нп Мохаммед Абдель-Рахман
14 Судан нп Мо Эйса
16 Буркина-Фасо вр Эрве Коффи
25 Буркина-Фасо зщ Стив Яго
14 Буркина-Фасо зщ Иссуфу Дайо
12 Буркина-Фасо зщ Эдмон Тапсоба
26 Буркина-Фасо зщ Арсен Куасси
20 Буркина-Фасо пз Густаво Сангаре
18 Буркина-Фасо пз Исмаила Уэдраого
6 Буркина-Фасо пз Mohamed Zougrana
27 Буркина-Фасо пз Pierre Landry Kabore
7 Буркина-Фасо пз Данго Уаттара
10 Буркина-Фасо нп Бертран Траоре
Главные тренеры
Гана Квеси Аппиа
Буркина-Фасо Брама Траоре
История личных встреч
30.01.2012 Кубок африканских наций Группа B. 3-й тур Судан2 : 1Буркина-Фасо
28.12.2025 Кубок африканских наций Группа E. 2-й тур 0 : 1Судан
24.12.2025 Кубок африканских наций Группа E. 1-й тур 3 : 0Судан
14.11.2025 Товарищеские матчи (сборные) — 2025 Товарищеские матчи 2 : 0Судан
14.10.2025 ЧМ-2026 — Африка Группа B. 10-й тур 1 : 0Судан
10.10.2025 ЧМ-2026 — Африка Группа B. 9-й тур Судан0 : 0
28.12.2025 Кубок африканских наций Группа E. 2-й тур 1 : 0Буркина-Фасо
24.12.2025 Кубок африканских наций Группа E. 1-й тур Буркина-Фасо2 : 1
18.11.2025 Товарищеские матчи (сборные) — 2025 Товарищеские матчи 0 : 3Буркина-Фасо
14.11.2025 Товарищеские матчи (сборные) — 2025 Товарищеские матчи Буркина-Фасо3 : 2
12.10.2025 ЧМ-2026 — Африка Группа A. 10-й тур Буркина-Фасо3 : 1
Турнирная таблица
Группа A
КомандаИО
1
1/8 финала
Марокко37
2
1/8 финала
Мали33
3
1/8 финала - возможный выход
Коморские острова32
4 Замбия32
Группа B
КомандаИО
1
1/8 финала
Египет37
2
1/8 финала
ЮАР36
3
1/8 финала - возможный выход
Ангола32
4 Зимбабве31
Группа C
КомандаИО
1
1/8 финала
Нигерия39
2
1/8 финала
Тунис34
3
1/8 финала - возможный выход
Танзания32
4 Уганда31
Группа D
КомандаИО
1
1/8 финала
Сенегал24
2
1/8 финала
ДР Конго24
3
1/8 финала - возможный выход
Бенин23
4 Ботсвана20
Группа E
КомандаИО
1
1/8 финала
Алжир26
2
1/8 финала
Буркина-Фасо23
3
1/8 финала - возможный выход
Судан23
4 Экваториальная Гвинея20
Группа F
КомандаИО
1
1/8 финала
Камерун24
2
1/8 финала
Кот-д'Ивуар24
3
1/8 финала - возможный выход
Мозамбик23
4 Габон20

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Copyright © 2009-2025
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close