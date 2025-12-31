Мозамбик - Камерун 31 Декабря прямая трансляция
Начало трансляции: 31-12-2025 21:00
Стадион: Адрар (Агадир, Марокко), вместимость: 45480
31 Декабря 2025 года в 22:00 (+03:00). Кубок африканских наций, Группа F. 3-й тур
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Мозамбик - Камерун, которое состоится 31 Декабря 2025 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Кубок африканских наций, Группа F. 3-й тур, оно проводится на стадионе: Адрар (Агадир, Марокко). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Мозамбик
Камерун
|1
|вр
|Эрнан
|23
|зщ
|Диогу Калила
|17
|зщ
|Мешер
|15
|зщ
|Рейнилду Мандава
|5
|зщ
|Бруну Ланга
|21
|пз
|Рикарду Гимараеш
|16
|пз
|Альфонс Амаде
|10
|пз
|Джени Катамо
|7
|пз
|Домингеш
|19
|пз
|Вити
|9
|нп
|Файсал Бангал
|16
|вр
|Дэвис Эпасси
|3
|зщ
|Che Malone
|17
|зщ
|Самуэль Котто
|5
|зщ
|Нуу Толо
|25
|пз
|Эрик Жуниор Эбимбе
|15
|пз
|Артур Эбонг
|24
|пз
|Карлос Балеба
|13
|пз
|Дарлин Йонгва
|14
|пз
|Дэнни Намасо
|10
|нп
|Брайан Мбемо
|26
|нп
|Кристиан Кофане
Главные тренеры
|Чикуиньо Конде
|Давид Пагу
История личных встреч
|11.10.2021
|ЧМ-2022 - Африка
|Группа D. 4-й тур
|0 : 1
|08.10.2021
|ЧМ-2022 - Африка
|Группа D. 3-й тур
|3 : 1
|28.12.2025
|Кубок африканских наций
|Группа F. 2-й тур
|2 : 3
|24.12.2025
|Кубок африканских наций
|Группа F. 1-й тур
|1 : 0
|17.12.2025
|Товарищеские матчи (сборные) — 2025
|Товарищеские матчи
|4 : 1
|17.11.2025
|Товарищеские матчи (сборные) — 2025
|Товарищеские матчи
|2 : 2
|14.11.2025
|Товарищеские матчи (сборные) — 2025
|Товарищеские матчи
|1 : 0
|28.12.2025
|Кубок африканских наций
|Группа F. 2-й тур
|1 : 1
|24.12.2025
|Кубок африканских наций
|Группа F. 1-й тур
|1 : 0
|13.11.2025
|ЧМ-2026 — Африка
|2-й раунд. 1/2 финала
|0 : 1
|13.10.2025
|ЧМ-2026 — Африка
|Группа D. 10-й тур
|0 : 0
|08.10.2025
|ЧМ-2026 — Африка
|Группа D. 9-й тур
|0 : 2
Турнирная таблица
Группа A
|№
|Команда
|И
|О
| 1
1/8 финала
|Марокко
|3
|7
| 2
1/8 финала
|Мали
|3
|3
| 3
1/8 финала - возможный выход
|Коморские острова
|3
|2
|4
|Замбия
|3
|2
Группа B
|№
|Команда
|И
|О
| 1
1/8 финала
|Египет
|3
|7
| 2
1/8 финала
|ЮАР
|3
|6
| 3
1/8 финала - возможный выход
|Ангола
|3
|2
|4
|Зимбабве
|3
|1
Группа C
|№
|Команда
|И
|О
| 1
1/8 финала
|Нигерия
|3
|9
| 2
1/8 финала
|Тунис
|3
|4
| 3
1/8 финала - возможный выход
|Танзания
|3
|2
|4
|Уганда
|3
|1
Группа D
|№
|Команда
|И
|О
| 1
1/8 финала
|Сенегал
|2
|4
| 2
1/8 финала
|ДР Конго
|2
|4
| 3
1/8 финала - возможный выход
|Бенин
|2
|3
|4
|Ботсвана
|2
|0
Группа E
|№
|Команда
|И
|О
| 1
1/8 финала
|Алжир
|2
|6
| 2
1/8 финала
|Буркина-Фасо
|2
|3
| 3
1/8 финала - возможный выход
|Судан
|2
|3
|4
|Экваториальная Гвинея
|2
|0
Группа F
|№
|Команда
|И
|О
| 1
1/8 финала
|Камерун
|2
|4
| 2
1/8 финала
|Кот-д'Ивуар
|2
|4
| 3
1/8 финала - возможный выход
|Мозамбик
|2
|3
|4
|Габон
|2
|0