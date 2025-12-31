00:20 ()
Мозамбик - Камерун 31 Декабря прямая трансляция

Начало трансляции: 31-12-2025 21:00
Стадион: Адрар (Агадир, Марокко), вместимость: 45480
31 Декабря 2025 года в 22:00 (+03:00). Кубок африканских наций, Группа F. 3-й тур
Мозамбик
Камерун

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Мозамбик - Камерун, которое состоится 31 Декабря 2025 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Кубок африканских наций, Группа F. 3-й тур, оно проводится на стадионе: Адрар (Агадир, Марокко). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Мозамбик
Камерун
1 Мозамбик вр Эрнан
23 Мозамбик зщ Диогу Калила
17 Мозамбик зщ Мешер
15 Мозамбик зщ Рейнилду Мандава
5 Мозамбик зщ Бруну Ланга
21 Мозамбик пз Рикарду Гимараеш
16 Мозамбик пз Альфонс Амаде
10 Мозамбик пз Джени Катамо
7 Мозамбик пз Домингеш
19 Мозамбик пз Вити
9 Мозамбик нп Файсал Бангал
16 Камерун вр Дэвис Эпасси
3 Камерун зщ Che Malone
17 Камерун зщ Самуэль Котто
5 Камерун зщ Нуу Толо
25 Камерун пз Эрик Жуниор Эбимбе
15 Камерун пз Артур Эбонг
24 Камерун пз Карлос Балеба
13 Камерун пз Дарлин Йонгва
14 Камерун пз Дэнни Намасо
10 Камерун нп Брайан Мбемо
26 Камерун нп Кристиан Кофане
Главные тренеры
Мозамбик Чикуиньо Конде
Камерун Давид Пагу
История личных встреч
11.10.2021 ЧМ-2022 - Африка Группа D. 4-й тур Мозамбик0 : 1Камерун
08.10.2021 ЧМ-2022 - Африка Группа D. 3-й тур Камерун3 : 1Мозамбик
28.12.2025 Кубок африканских наций Группа F. 2-й тур 2 : 3Мозамбик
24.12.2025 Кубок африканских наций Группа F. 1-й тур 1 : 0Мозамбик
17.12.2025 Товарищеские матчи (сборные) — 2025 Товарищеские матчи 4 : 1Мозамбик
17.11.2025 Товарищеские матчи (сборные) — 2025 Товарищеские матчи 2 : 2Мозамбик
14.11.2025 Товарищеские матчи (сборные) — 2025 Товарищеские матчи 1 : 0Мозамбик
28.12.2025 Кубок африканских наций Группа F. 2-й тур 1 : 1Камерун
24.12.2025 Кубок африканских наций Группа F. 1-й тур Камерун1 : 0
13.11.2025 ЧМ-2026 — Африка 2-й раунд. 1/2 финала Камерун0 : 1
13.10.2025 ЧМ-2026 — Африка Группа D. 10-й тур Камерун0 : 0
08.10.2025 ЧМ-2026 — Африка Группа D. 9-й тур 0 : 2Камерун
Турнирная таблица
Группа A
КомандаИО
1
1/8 финала
Марокко37
2
1/8 финала
Мали33
3
1/8 финала - возможный выход
Коморские острова32
4 Замбия32
Группа B
КомандаИО
1
1/8 финала
Египет37
2
1/8 финала
ЮАР36
3
1/8 финала - возможный выход
Ангола32
4 Зимбабве31
Группа C
КомандаИО
1
1/8 финала
Нигерия39
2
1/8 финала
Тунис34
3
1/8 финала - возможный выход
Танзания32
4 Уганда31
Группа D
КомандаИО
1
1/8 финала
Сенегал24
2
1/8 финала
ДР Конго24
3
1/8 финала - возможный выход
Бенин23
4 Ботсвана20
Группа E
КомандаИО
1
1/8 финала
Алжир26
2
1/8 финала
Буркина-Фасо23
3
1/8 финала - возможный выход
Судан23
4 Экваториальная Гвинея20
Группа F
КомандаИО
1
1/8 финала
Камерун24
2
1/8 финала
Кот-д'Ивуар24
3
1/8 финала - возможный выход
Мозамбик23
4 Габон20

