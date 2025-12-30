Форвард «Ливерпуля» может стать частью трансфера Йылдыза

Дата публикации: 30-12-2025 23:20

«Ливерпуль» проявляет заинтересованность в приобретении флангового нападающего «Ювентуса» Кенана Йылдыза и рассматривает возможность организовать сделку по схеме «игрок плюс деньги». Эту информацию публикует TEAMtalk со ссылкой на La Gazzetta dello Sport.

Как сообщает источник, туринский клуб хотел бы вернуть в свой состав нападающего Федерико Кьезу, который может быть включён в потенциальную сделку по обмену на Йылдыза. Кроме того, отмечается, что на первом этапе «Ювентус» может лишь арендовать Кьезу у «Ливерпуля», чтобы оценить его форму и готовность влиять на игру команды. Переговоры между клубами пока продолжаются, и многое будет зависеть от дальнейших согласований между сторонами.

Напомним, Кьеза выступал за «Ювентус» в период с 2020 по 2024 год, а минувшим летом перешёл в «Ливерпуль». Его контракт с английским клубом рассчитан до 2028 года, что делает возможную сделку достаточно значимой и обсуждаемой среди болельщиков. Согласно данным портала Transfermarkt, рыночная стоимость итальянского форварда составляет около €18 млн. В случае успешного завершения сделки оба клуба смогут укрепить свои составы к старту нового сезона и повысить конкурентоспособность на европейской арене.