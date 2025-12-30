Названо условие, при котором тер Штеген может перейти из «Барселоны» в «Жирону»

Дата публикации: 30-12-2025 23:19

Каталонская «Барселона» рассматривает возможность расставания с голкипером Марком-Андре тер Штегеном, пусть и не на самых выгодных для себя условиях. Согласно информации издания Sport.es, на данный момент к опыту 33-летнего немецкого вратаря проявляет живой интерес испанская «Жирона», которая рассматривает его в качестве усиления состава на следующий сезон.

По данным источника, «сине-гранатовые» могут согласиться отдать тер Штегена в аренду именно в «Жирону». Одним из главных условий сделки является готовность «Жироны» взять на себя обязательства по выплате примерно четверти заработной платы футболиста, которую он получает в нынешнем сезоне. Несмотря на возможные финансовые потери для каталонского клуба, такой вариант вполне реалистичен.

При этом отмечается, что сам тер Штеген не заинтересован в уходе из «Барселоны». Главной причиной нежелания менять команду являются семейные обстоятельства и желание вратаря остаться в Каталонии, где уже проживает его семья. В связи с этим переход в «Жирону» видится наиболее вероятным, ведь клуб также базируется в этом испанском регионе.

Стоит напомнить, что немецкий голкипер защищает цвета «Барселоны» начиная с 2014 года. За десять лет немец провёл 423 официальных матча во всех турнирах, из которых 176 завершились для него «на ноль», что является отличным показателем. Текущий контракт тер Штегена с клубом рассчитан до лета 2028 года. По данным портала Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста на сегодняшний день составляет 7 миллионов евро.