«Эвертон» одержал победу над «Ноттингем Форест» в 19-м туре АПЛ

В английской Премьер-лиге состоялся матч 19-го тура, в котором встретились команды «Ноттингем Форест» и «Эвертон» из Ливерпуля. Противостояние проходило на стадионе «Сити Граунд» в Ноттингеме и завершилось уверенной победой гостей со счетом 2:0. Главным арбитром поединка был назначен Майкл Оливер из Ашингтона, одного из самых опытных рефери английского футбола.

Счет в этой встрече был открыт уже на 19-й минуте – отличился Джеймс Гарнер, который успешно воспользовался моментом и вывел «Эвертон» вперед, забив свой очередной гол в сезоне. Второй мяч гости забили ближе к концу матча – на 79-й минуте результат удвоил Тьерно Барри, что окончательно закрепило преимущество ливерпульской команды и сняло все вопросы о победителе матча.

После завершения этой встречи турнирное положение команд изменилось: «Ноттингем Форест», набрав 18 очков, занимает 17-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги и по-прежнему борется за сохранение прописки в высшем дивизионе. «Эвертон» после этой победы поднялся на восьмую строчку, имея в своем активе уже 28 очков и продолжает борьбу за места в верхней части таблицы, приближаясь к зоне еврокубков.