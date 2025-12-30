00:19 ()
Матвей Сафонов охарактеризовал 2025 год в «ПСЖ» одним словом

Дата публикации: 30-12-2025 23:17

 

Пресс-служба "ПСЖ" обратилась к нескольким игрокам команды с просьбой назвать одно слово, которое, по их мнению, может охарактеризовать 2025 год. Российский голкипер Матвей Сафонов выбрал французское слово и сказал: "Я всегда говорю - великолепно. Думаю, это слово - великолепно".

2025 год действительно выдался особенно успешным для "Пари Сен-Жермен". Клуб одержал победу во многих значимых турнирах: команда стала триумфатором Лиги чемпионов, завоевала Суперкубок УЕФА, Межконтинентальный кубок ФИФА, а также одержала победу в чемпионате Франции, выиграла Кубок страны и Суперкубок Франции.

Матвей Сафонов присоединился к парижскому клубу летом 2024 года, перейдя из "Краснодара". За относительно короткое время Сафонов успел проявить себя в составе французского гранда: он принял участие в 21 официальном матче за все турниры, и в девяти из них оставил свои ворота в неприкосновенности. Его действующий контракт с "ПСЖ" рассчитан до лета 2029 года. Согласно данным известного портала Transfermarkt, рыночная стоимость российского вратаря оценивается в 15 миллионов евро. Сафонов продолжает доказывать свой высокий класс в составе одной из сильнейших команд Европы.

