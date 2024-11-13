Килиан Мбаппе выходил на поле в последних матчах, несмотря на боль

Дата публикации: 31-12-2025 18:46

Французский форвард Реала Килиан Мбаппе в последних матчах продолжал выходить на поле несмотря на болевые ощущения. Как сообщает издание L’Équipe, нападающий испытывал дискомфорт, но все равно продолжал играть за мадридский клуб даже с травмой коленного сустава. Напомним, ранее у фанцузского футболиста было выявлено растяжение связок левого колена, однако сам игрок поначалу не считал свою травму серьезной и не обращал на нее особого внимания.

По информации источника, Мбаппе отмечал, что ему стало сложнее набирать привычную скорость на поле и демонстрировать свою лучшую игру из-за неприятных ощущений. Несмотря на это, он не стал отказываться от участия в матчах, стараясь поддержать команду и выполнить задачи тренерского штаба.

Килиан Мбаппе пополнил состав Королевского клуба летом 2024 года. С момента своего перехода в мадридский Реал французский форвард отличился высокими результатами - на его счету уже 73 забитых мяча и 10 результативных передач в 83 проведенных встречах за испанский клуб. Контракт нападающего рассчитан до июня 2029 года, и руководство Реала рассчитывает на него в долгосрочной перспективе. Вопрос о восстановлении и возвращении Мбаппе в оптимальные кондиции остается открытым, но его решительность и самоотдача не вызывают сомнений у болельщиков и специалистов.