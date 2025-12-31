Горецка готов перейти в «Барселону», чтобы снова играть под руководством Флика

Дата публикации: 31-12-2025 18:55

Полузащитник "Баварии" Леон Горецка проявляет интерес к тому, чтобы возобновить сотрудничество с тренером Ханс-Дитером Фликом. По информации журналиста Решада Рахмана, которой он поделился в социальной сети Х, немецкий футболист не исключает варианта перехода в "Барселону" в следующем сезоне, если договор с мюнхенским клубом не будет продлен. Именно Флик когда-то тренировал Горецку в "Баварии", и игрок с энтузиазмом относится к возможности снова оказаться под его руководством, теперь уже в Испании.

Горецка играет за "Баварию" с 2018 года и за это время добился со своим клубом значительных успехов. В активе футболиста шесть чемпионских титулов Бундеслиги, два трофея национального Кубка Германии, победа в Лиге чемпионов УЕФА в сезоне 2019-2020, а также золотая медаль клубного чемпионата мира 2020 года. Кроме того, в составе сборной Германии он становился обладателем Кубка конфедераций в 2017 году. Все эти достижения подтверждают высокий класс и опыт полузащитника на международном уровне.

В нынешнем сезоне чемпионата Германии Горецка принял участие в 14 матчах, однако пока не отметился голами или результативными передачами. По данным Transfermarkt, его текущий контракт с "Баварией" действует до июня 2026 года, а рыночная стоимость оценивается в 15 миллионов евро. Будущее хавбека пока остается неопределенным, и возможно, мы увидим его в новом клубе уже следующим летом.