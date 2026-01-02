«Бавария» решилась на аренду вратаря в «Саутгемптон»

03:02 ()
Футбольный клуб "Саутгемптон" достиг соглашения с мюнхенской "Баварией" об аренде 25-летнего голкипера Даниэля Переца с возможностью дальнейшего выкупа, сообщает известный инсайдер Флориан Плеттенберг.

Ранее, летом, "Бавария" отправила израильского вратаря в аренду в "Гамбург", однако там Перец провёл всего два матча — оба в Кубке Германии, что не позволило ему получить должного игрового опыта.

В целях увеличения количества игровой практики футболиста, руководство "Баварии" приняло решение досрочно прервать его аренду в "Гамбурге" и направить в "Саутгемптон". Сейчас этот английский клуб занимает 13-е место в турнирной таблице Чемпионшипа, и появление опытного голкипера должно помочь команде улучшить свои результаты.

Перец известен своей надежной игрой на линии ворот и высокой реакцией, что может значительно усилить защиту "Саутгемптона" в оставшейся части сезона. Это соглашение позволяет как клубу, так и самому игроку, планировать дальнейшее сотрудничество и, при успешных выступлениях, реализовать опцию выкупа контракта.

