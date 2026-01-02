Дата публикации: 02-01-2026 01:43

Лондонский футбольный клуб "Челси" начал активный поиск нового главного тренера после того, как сегодня было принято решение об увольнении Энцо Марески.

По информации от Sky Sport, в список главных претендентов на должность входят два специалиста: Лиам Росеньор, который сейчас работает во французском клубе "Страсбур", и Оливер Гласнер, тренирующий английский "Кристал Пэлас". Среди них фаворитом считается именно англичанин Росеньор.

Стоит отметить, что клубы "Страсбур" и "Челси" имеют одного владельца, что способствует тесному сотрудничеству между командами. В частности, многие игроки "Челси" временно переходят в "Страсбур" на правах аренды для того, чтобы получать больше игровой практики и набирать опыт в условиях сильного футбольного чемпионата.

Этот взаимный обмен ресурсами и кадрами помогает "Челси" эффективно развивать молодых и перспективных футболистов, предоставляя им необходимые условия для совершенствования своей игры. Также понятно, что новые изменения в тренерском штабе призваны улучшить результаты клуба и вернуть его в число лидеров английского и европейского футбола.