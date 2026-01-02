Серхио Рамос рассматривает возможность занять пост президента «Севильи»

Дата публикации: 02-01-2026 14:05

Легендарный испанский защитник Серхио Рамос может вернуться в свой родной клуб «Севилья» в совершенно новом статусе. Теперь известный футболист не планирует ограничиваться ролью игрока - он возглавил консорциум инвесторов, которые проявляют серьезный интерес к приобретению контрольного пакета акций знаменитого испанского клуба. По информации издания COPE, Серхио не только выступает инициатором сделки, но и готов занять пост президента «Севильи», если предложение его группы будет удовлетворено.

Источник сообщает, что предложение, подготовленное Рамосом и его командой, является крупнейшим из всех, которые когда-либо поступали руководству клуба. Текущим акционерам «Севильи» уже официально сообщили о внушительной сумме сделки и потенциальных изменениях, связанных с инвестором в лице Рамоса и его партнеров.

Напомним, что последним клубом в игровой карьере 39-летнего Серхио Рамоса был мексиканский «Монтеррей». Игрок покинул состав этой команды в начале декабря текущего года. Ранее появилась информация, что Рамос еще может продолжить карьеру футболиста. К нему проявляет интерес французская «Ницца», однако, на данный момент, эта перспектива не вышла за рамки слухов и обсуждений. Как видно, Рамос всерьез рассматривает для себя не только продолжение пути на поле, но и новую, управленческую роль в футболе.